15 апреля, 08:56

В России призвали запретить генерацию картинок с товарами при помощи ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России необходимо ограничить использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для генерации картинок к товарам в Сети. С такой инициативой в адрес Минцифры обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

По данным Ветрова, в последнее время в Сети стали популярны изображения, видео и аудио, сгенерированные нейросетями. Своей правдоподобностью они вводят людей в заблуждение, при этом некоторые продавцы используют технологию для визуального улучшения своих товаров.

В итоге это не просто улучшение образа изделия, а настоящий обман покупателя, так как нельзя достоверно увидеть реальный облик вещи, добавил депутат. Поэтому он призвал министерство разработать ряд мер для искоренения подобной практики.

"Такое ограничение должно распространяться на отечественные маркетплейсы и иные площадки в интернете, где осуществляется розничная торговля", – резюмировал Ветров.

Ранее в Госдуме рассказывали, что конспирологическая теория "мертвого интернета", по которой большую часть контента в Сети создает ИИ и боты, не лишена смысла. В нижней палате парламента допускали, что интернет может стать "мертвым" в ближайшем будущем, так как боты будут делать всю работу за людей, включая комментирование и создание контента.

технологии

