OpenAI объявила о закрытии приложения для генерации видео Sora

Американская компания OpenAI приняла решение закрыть нейросетевое приложение для генерации реалистичных видео Sora. Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы прощаемся с приложением Sora. Всем, кто создавал контент с помощью Sora, делился им и формировал вокруг него сообщество: спасибо вам. То, что вы создали с помощью Sora, имело большое значение, и мы понимаем, что эта новость вас огорчает", – говорится в сообщении команды приложения.

Более подробную информацию о сроках закрытия приложения сообщат позже.

Ранее стало известно, что иностранные нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Так эксперты прокомментировали законопроект о регулировании ИИ, который был предложен Минцифры.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.

Скандал с Тейлор Свифт заставил ИИ-разработчиков пересмотреть политику безопасности

Читайте также


технологии

Главное

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

