OpenAI объявила о закрытии приложения для генерации видео Sora

Американская компания OpenAI приняла решение закрыть нейросетевое приложение для генерации реалистичных видео Sora. Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы прощаемся с приложением Sora. Всем, кто создавал контент с помощью Sora, делился им и формировал вокруг него сообщество: спасибо вам. То, что вы создали с помощью Sora, имело большое значение, и мы понимаем, что эта новость вас огорчает", – говорится в сообщении команды приложения.

Более подробную информацию о сроках закрытия приложения сообщат позже.

Ранее стало известно, что иностранные нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Так эксперты прокомментировали законопроект о регулировании ИИ, который был предложен Минцифры.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.