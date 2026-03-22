В Совфеде указали на проблемы с ИИ после фото Нетаньяху с шестью пальцами

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Председатель комиссии по информполитике Совфеда Алексей Пушков указал на проблемы, связанные с работой искусственного интеллекта (ИИ) после того, как в Сети распространилась фотография премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с шестью пальцами на руке.

Пушков со ссылкой на данные газеты The Financial Times написал, что главной причиной тревоги из-за ИИ остаются так называемые "галлюцинации" – ошибки в работе нейросетей, которые могут привести к серьезным негативным последствиям при принятии решений.

"Есть и казусы, которые, однако, показательны. Шесть пальцев на руке Нетаньяху – фотография обошла весь мир – один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке", – написал Пушков в телеграм-канале.

Ранее в Сети появились кадры с израильским премьер-министром, на которых пользователи заметили нестыковки: шесть пальцев и отсутствие зубов. В связи с этим появилось предположение, что политика убили во время иранского удара, а новое видео было создано с помощью ИИ.

Позже Нетаньяху опубликовал в соцсети X видео для того, чтобы опровергнуть сообщения о смерти. На ролике он пьет кофе в одном из заведений и иронично отвечает на вопросы о своей "гибели". Израильский премьер также продемонстрировал на камеру свои ладони, предлагая посчитать его пальцы, чтобы убедиться, что видео не было создано нейросетью.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов республики объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.