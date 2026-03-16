Нетаньяху опубликовал видео, чтобы опровергнуть сообщения о своей смерти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети X видео для того, чтобы опровергнуть распространившиеся в Сети сообщения о его смерти.

На ролике Нетаньяху пьет кофе в одном из заведений и иронично отвечает на вопросы о своей "гибели". Израильский премьер также продемонстрировал на камеру свои ладони, предлагая посчитать его пальцы, чтобы убедиться, что видео не было создано нейросетью.

Нетаньяху поблагодарил жителей Израиля за поддержку, а также призвал их следовать указаниям безопасности и всегда находиться рядом с убежищами.

Ранее в Сети появились кадры с Нетаньяху, на которых пользователи заметили нестыковки: шесть пальцев и отсутствие зубов. После чего появилось предположение, что премьер-министра Израиля убили во время иранского удара, а новое видео было создано искусственным интеллектом.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Позднее Совет экспертов республики объявил, что единогласно избрал сына погибшего аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.