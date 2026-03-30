Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:43

Политика
Главная / Новости /

Депутат Горелкин: теория "мертвого интернета" может воплотиться в жизнь

В Госдуме заявили, что интернет может стать "мертвым" из-за обилия ботов

Фото: depositphotos/ktsdesign

Теория "мертвого интернета" не лишена смысла, так как идея о господстве ботов в Сети может воплотиться в жизнь уже в ближайшем будущем. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Соответствующая теория широко распространилась среди конспирологов в начале 2020-х годов. Она предполагает, что большую часть контента в интернете создает искусственный интеллект (ИИ).

"Вполне возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем интернет станет "мертвым". Имеется в виду, что людей там будет минимум, а боты будут делать всю работу: и комментировать, и создавать контент, и полностью находиться в этой среде", – приводит ТАСС слова Горелкина.

По словам депутата, из-за данной проблемы в будущем будут востребованы социальные сети с запретом на использование ИИ. На сегодняшний день нейросети все больше заменяют труд художников, иллюстраторов, райтеров и так далее, подчеркнул Горелкин.

Ранее сообщалось, что иностранные нейросети ChatGPT, Claude и Gemini могут заблокировать в России, так как они передают данные россиян за рубеж. Соответствующий законопроект Минцифры о регулировании ИИ может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Ведомство разработало еще один законопроект, согласно которому российские компании будут обязаны обслуживать клиентов без применения искусственного интеллекта, если те отказались от услуг с использованием нейросетей.

Читайте также


политикатехнологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика