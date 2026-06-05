Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:22

Общество

Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится на рынке в сентябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать в сентябре этого года, после чего она появится на рынке. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

"Аллергарда" – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре", – сообщила руководитель ФМБА, которую цитирует РИА Новости.

Скворцова уточнила, что постоянное удостоверение возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть специалисты смогут подать документы только в конце 2027 года. Однако временное удостоверение также означает, что вакцина разрешена к клиническому применению и открыто находится на рынке.

Итоги третьей фазы клинических исследований вакцины будут подведены в июле. Вместе с тем уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, подчеркнула Скворцова.

Ранее сообщалось, что рекомбинантная вакцина "Аллергарда" позволит сократить курс вакцинации с 30 инъекций до 3–5 при наличии аллергии на пыльцу березы. Действие вакцины превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов.

Безопасность и эффективность достигнуты за счет механизма, который избирательно активирует В-клеточный ответ, не затрагивая Т-клеточное звено иммунитета. Универсальность обеспечивается перекрестным подавлением нежелательных реакций.

"Новости дня": вакцину от аллергии могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026 года

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика