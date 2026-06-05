Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится на рынке в сентябре

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Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать в сентябре этого года, после чего она появится на рынке. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

"Аллергарда" – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре", – сообщила руководитель ФМБА, которую цитирует РИА Новости.

Скворцова уточнила, что постоянное удостоверение возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть специалисты смогут подать документы только в конце 2027 года. Однако временное удостоверение также означает, что вакцина разрешена к клиническому применению и открыто находится на рынке.

Итоги третьей фазы клинических исследований вакцины будут подведены в июле. Вместе с тем уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, подчеркнула Скворцова.

Ранее сообщалось, что рекомбинантная вакцина "Аллергарда" позволит сократить курс вакцинации с 30 инъекций до 3–5 при наличии аллергии на пыльцу березы. Действие вакцины превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов.

Безопасность и эффективность достигнуты за счет механизма, который избирательно активирует В-клеточный ответ, не затрагивая Т-клеточное звено иммунитета. Универсальность обеспечивается перекрестным подавлением нежелательных реакций.