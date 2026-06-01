01 июня, 11:15

Общество
Иммунолог Логина: вылечить аллергию можно с помощью крови человека

Врач рассказала, как в России лечат аллергию при помощи крови человека

Метод аутолимфоцитотерапии (АЛТ) применяют в России для долгосрочного лечения аллергии. Об этом сообщила изданию "Абзац" иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Этот метод отличается от аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). В случае с АЛТ используют кровь пациента, а не вакцины на основе аллергенов. Из биоматериала лечащегося выделяют лимфоциты со специфическими антителами, отвечающие за реакцию на раздражитель. Например, им может быть конкретная еда или пыльца.

"Способ дает эффект невосприимчивости практически ко всем аллергенам, кроме лекарственных препаратов. К тому же, в отличие от АСИТ, АЛТ не провоцирует симптомы аллергии во время лечения", – рассказала Логина.

По ее словам, взрослым необходимо пройти курс из восьми приемов. Терапия проводится только в осеннее время, так как сезон цветения должен закончиться. Специалист уточнила, что процедуры метода АЛТ платные, поскольку такая терапия не считается на государственном уровне обязательной.

Ранее в России разработали новую вакцину от аллергии на пыльцу. Она сократит стандартный курс лечения от 30 инъекций до 3–5. Также разработку можно будет использовать человеку, который страдает от перекрестной пищевой аллергии.

Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что новинка "превосходит эффект аллерговакцин на основе экстрактов аллергенов". По его мнению, вакцина эффективна и безопасна.

медицинаобщество

