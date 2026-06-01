Пользователи назвали "уродцем" макет складного iPhone

Фото: x.com/MajinBuofficia

Пользователи Сети скептически отнеслись к макету складного iPhone Ultra от американской компании Apple, видеоролик с демонстрацией которого появился в соцсети X.

На кадрах гаджет выглядит как книга – в сложенном формате это компактное устройство, а в разложенном у iPhone появляется большой экран. Комментаторы в целом разочаровались видом макета, назвав его "уродцем". Также пользователи выразили надежду, что это не финальная версия устройства.

Портал 9to5Mac со ссылкой на отчеты инсайдеров отмечает, что первый складной смартфон от Apple могут выпустить уже осенью 2026 года. При этом телефон может стать самым дорогим в истории бренда благодаря своему складному экрану, почти не имеющему складок.

Несмотря на высокую стоимость, камера смартфона будет хуже, чем у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Эксперты убеждены, что Apple пожертвует камерой ради дизайна, так как для сохранения тонкого корпуса придется отказаться от телеобъектива.

Модель получит аналогичный iPhone 18 Pro и 18 Pro Max процессор A20 Pro. В это же время корпус складного гаджета выполнят из титана и стекла. У обычных смартфонов, в свою очередь, сверхпрочный материал заменят на алюминий, который лучше отводит перегрев. Поэтому iPhone 18 окажется мощнее, чем iPhone Ultra, резюмировали специалисты.

Ранее инсайдеры заявляли, что iPhone 21 будет отличаться новой системой охлаждения, позволяющей увеличить разрешение камеры и общую производительность смартфона. Apple уже активно ведет работу над будущим гаджетом, его выход намечен на осень 2028 года. Ожидается, что новый смартфон также впервые получит возможность записывать видео в разрешении 8К.

