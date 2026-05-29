Инсайдер Мин-Чи Ко: iPhone 21 получит уникальную систему охлаждения и новую камеру

iPhone 21 будет отличаться новой системой охлаждения, позволяющей увеличить разрешение камеры и общую производительность смартфона. Об этом заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко на своей странице в соцсети Х.

По его словам, американская корпорация Apple уже активно ведет работу над будущим гаджетом. Его выход намечен на осень 2028 года.

Помимо вышеуказанной особенности, в новом смартфоне будут использоваться полупроводники по технологии COB (Chip On Board). В частности, вместо традиционных паяных контактов компоненты будут соединяться с платой с помощью проволоки, что улучшит охлаждение и позволит установить камеру сверхвысокого разрешения, например 200 мегапикселей, впервые в истории Apple.

Мин-Чи Ко объяснил, что ограничение на 48 мегапикселей в камерах iPhone связано с риском перегрева. Вместе с тем, как уточнил инсайдер, новый смартфон также впервые получит возможность записывать видео в разрешении 8К.

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с инженерными трудностями при разработке раскладного iPhone Fold. Конкретные детали не разглашаются, однако известно, что ситуация поспособствовала переносу поставки данной модели смартфона на неопределенный срок. Доработка ориентировочно займет еще несколько месяцев.