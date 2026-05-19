19 мая, 10:43

Технологии

В Apple объяснили снижение работоспособности батареи iPhone установкой iOS 26

Фото: 123RF.com/nikkimeel

Снижение времени автономной работы iPhone после обновления до iOS 26.5 является нормальным явлением, пишет издание Ubergizm.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей смартфонов на уменьшение времени работы батареи после выхода новой версии iOS в начале мая. В связи с этим авторы материала сослались на объяснение американской корпорации Apple, заявившей, что это временное явление, связанное с настройкой устройства.

Телефону нужно некоторое время для индексации, загрузки новых ресурсов и обновления приложений, подчеркнули в компании, добавив, что все эти действия займут некоторое время. Журналисты, в свою очередь, сославшись на рекомендации, призвали пользователей подождать несколько дней.

Ранее стало известно, что в галерее iPhone может появиться больше функций с искусственным интеллектом (ИИ) для редактирования фотографий. Apple планирует внедрить их в приложении "Фото" в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 как часть системы Apple Intelligence.

Новые инструменты будут работать на устройстве и дополнят Clean Up. Для этого в интерфейсе появится раздел Apple Intelligence Tools с опциями Extend (расширение изображения), Enhance (автоматическая коррекция цвета и параметров) и Reframe (изменение перспективы).

