17 апреля, 17:54

Macworld: iPhone 18 Pro выйдет в оттенке "темная вишня"

Главным оттенком iPhone 18 Pro американской компании Apple станет "темная вишня". Об этом сообщает Macworld со ссылкой на инсайдеров.

Изначально предполагалось, что в палитре iPhone 18 Pro появятся ярко-красный и кофейный оттенки. Однако сейчас отмечается, что на смену ярко-оранжевого придет новый цвет. Его описывают как насыщенный бордовый, близкий к винному тону.

Кроме того, в серию войдут светло-голубой, темно-серый и серебристый варианты, а от оранжевых устройств компания планирует полностью отказаться.

Однако также инсайдеры указывают на то, что разработка цветовой линейки еще не завершена, а массовое производство не началось. Из-за этого Apple может либо изменить набор цветов, либо исключить какие-то цвета из линейки.

Ранее сообщалось, что компания Apple решила отказаться от черной расцветки при выпуске телефонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Схожее решение было принято и в прошлом году с премиальными смартфонами. Причем тогда для продажи был недоступен и темно-серый цвет.

