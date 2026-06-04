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04 июня, 12:54

Общество

В Роспотребнадзоре опровергли миф о недоступности здорового питания для россиян

Фото: depositphotos/photodesign​

Утверждение о том, что здоровое питание недоступно для россиян, является абсолютным мифом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

"Здоровое и качественное питание не является дорогим. Дорогим, кстати, является питание в основном нездоровое, после которого потом придется обращаться к врачу, если им злоупотреблять", – сказала она на сессии "Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета".

Попова уточнила, что в настоящее время ведомство видит дефициты по питанию в каждом регионе страны и дает рекомендации по их восполнению в рационе населения.

Ранее российские власти разработали и утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медорганизаций. Согласно документу, завтрак должен начинаться в течение часа после пробуждения и быть самым калорийным приемом пищи. При этом ужинать рекомендуется не позднее чем за три часа до сна.

Кроме того, рекомендуется исключить или свести к минимуму потребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, выпечки, сладостей, сладких напитков, пакетированных соков и добавленного сахара.

"Вопрос спорный": действительно ли полезны продукты для ЗОЖ

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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