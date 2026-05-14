Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 10:27

Общество
Главная / Новости /

Минздрав РФ: рассчитать идеальный вес можно по формуле "рост минус 100"

В Минздраве рассказали о методе расчета идеального веса

Фото: 123RF.com/lilya

Для расчета своего идеального веса можно использовать формулу "рост минус 100", которая даст приемлемое значение массы тела. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес – это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметра можно весить 73 килограмма", – пояснил эксперт.

Вместе с тем Тутельян обратил внимание на существующие заболевания, которые могут привести к ожирению независимо от питания. В то же время у здоровых людей, добавил он, вес напрямую зависит от рациона и калорийности пищи.

В период похудения можно прибегнуть к диете с острой пищей, рекомендовала ранее врач-диетолог Наталья Мизинова. Во время ограничения рациона еда часто кажется пресной, и специи помогают ее разнообразить, способствуя снижению веса.

Например, существуют приправы с липолитическим эффектом, расщепляющие подкожный жир. Однако эксперт предупредила о том, что острая пища может вызвать воспаления в ЖКТ, особенно у людей с проблемами желудка и пищевода.

"Качество жизни": врач рассказал, как недосып влияет на вес и аппетит

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика