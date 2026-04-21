Врачи Кондрахин: костюмы для похудения с маркетплейсов грозят риском развития тромбоза

Полиэтиленовые костюмы и пластыри для похудения заметили на полках российских маркетплейсов. Продавцы обещают фантастический эффект для фигуры, однако эксперты предупредили, что подобные эксперименты могут закончиться проблемами со здоровьем. Подробности – в материале Москвы 24.
"Лучше, чем пленка"
Специальные костюмы для похудения обнаружили в продаже на российских маркетплейсах. В описании товаров указано, что они состоят из полиэтилена и способствуют похудению за счет парникового эффекта. Также они подходят для обертывания.
"Хорошие плотные штанишки. Это проще, чем заматывать себя в 100 слоев пленки. Покупала, чтобы совмещать обертывания с прессотерапией"; "хорошо держат температуру. Горячее обертывание – огонь"; "для домашнего обертывания идеальный вариант", – поделились мнением покупатели.
Однако некоторые пользователи отметили отсутствие результата. В частности, один из покупателей назвал костюм "полной ерундой".
Помимо этого, на маркетплейсах нашли пластыри для похудения. В описании сказано, что он позволяет контролировать аппетит, а также способствует ускорению метаболизма. Более того, один из продавцов утверждает, будто за неделю с помощью пластыря удастся сбросить сразу десятки лишних килограммов.
"Неплохой помощник для тех, кто стремится похудеть"; "лично для меня эффект пластыря был в том, что он отбивает аппетит, и есть я себя заставляла", "жрать как раньше на ночь уже не хочется. Правда, не уверен, что это от пластыря", – подчеркнули пользователи.
Этот товар тоже не нашел полного одобрения среди покупателей. Некоторые отметили отсутствие эффекта, предположив, что вместо применения по назначению им "нужно заклеить рот, чтобы не съесть лишнего".
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 назвал подобные методы похудения "не физиологической историей" и стрессом для организма.
"Принцип действия целлофана и обертываний – создание парникового эффекта. Организм нагревается за счет сокращения мышц, тепло не может рассеяться, в итоге получается повышение температуры и перегрев, который "топит" подкожное сало для образования воды", – предупредил он.
В конечном итоге есть риск заработать нарушение оттока пота: закупориваются поры, и под кожей начинают откладываться продукты распада. Происходит нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая работает на пределе возможностей из-за повышения температуры. Это сомнительная и совершенно не физиологичная история, пояснил врач.
Он также отметил, что полиэтиленовые костюмы и пластыри действуют по аналогичному принципу – создают парниковый эффект и повышение температуры, как в сауне или бане.
"Вес действительно теряется, потому что жарко, но это не жир, а вода. Некоторые, видя эффект на весах, начинают усиливать процедуры, что ведет к перегреву. А это уже серьезная ситуация: в таком случае пот становится более густым, капиллярам тяжелее работать, могут образоваться тромбозы, что очень опасно", – резюмировал Кондрахин.
"Как в 1990-х"
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша согласилась с мнением о неэффективности таких способов сброса лишних килограммов.
"Я думала, подобные методы похудения остались в далеких 1990-х годах, когда женщины, обматываясь целлофановыми пленками, бегали по стадиону в надежде сбросить лишние килограммы", – сказала эксперт в беседе с Москвой 24.
Она подчеркнула, что сжигание жира происходит только при дефиците калорий – когда потребляется меньше, чем расходуется. Никакого другого эффективного способа, по ее словам, не существует.
"Адекватная скорость снижения веса – 2–4 килограмма в месяц. Больше 5–7 говорит о голодной диете, потере мышечной массы и очень быстром откате после такого марафона", – предупредила специалист.
По словам диетолога, начинать похудение стоит со снижения потребления сладкого и мучного. Этого достаточно для сброса первых 1–2 килограммов.
"Уходят так называемые сахарные отеки, организм начинает отдавать лишнюю жидкость. Дальше – здоровое сбалансированное питание. Важно наладить режим, чтобы не было лишних перекусов (на них многие наедают по 400–500 калорий). Трехразовое питание и принцип составления рациона по "гарвардской тарелке". Более опытные могут взять в руки приложение для подсчета калорий", – пояснила врач.
Согласно принципу "гарвардской тарелки", в одном приеме пищи должно быть 100–150 граммов белкового продукта (рыба, мясо, птица, яйца, творог), 200 граммов овощей (в любом виде: запеченные, свежие, тушеные), 100–150 граммов сложных углеводов (бобовые, цельнозерновые, макароны твердых сортов) и примерно одна столовая ложка масла для заправки.
"Общий вес порции – почти 450 граммов, такой точно удастся наесться. При трех подобных приемах пищи в день можно увидеть динамику на весах", – добавила эксперт.
Однако главное – не просто похудеть к лету, а сохранить результат. Для этого нужно сформировать здоровые пищевые привычки. Лучше не гнаться за экстренными планами питания, а начать с простых шагов, заключила Макиша.