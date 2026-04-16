Психолог Карачевцева рассказала об опасности массового культа худобы

Японцы могут открыто осуждать лишний вес, при этом 46-й размер одежды считается для них "отклонением от нормы", рассказали в Сети. Как культ худобы может повлиять на физическое и ментальное здоровье, разбиралась Москва 24.

"Стандарты полноты"

Автор блога "Лайк Трэвел Путешествия" Елена рассказала на платформе "Дзен", что в Японии "стыдно быть толстым". В азиатской стране сложился культ худобы, из-за чего там довольно мало женщин с пышными формами.





Елена автор блога "Лайк Трэвел Путешествия" Звучит не очень приятно, но в Японии действительно стыдно быть полным, представляете? Это не какая-то абстрактная формулировка, а реальное ощущение, которое витает в обществе. Причем стандарты полноты, как и красоты, там совсем другие – полным считается человек примерно с 46-м размером одежды.

По словам автора, человека с лишним весом, вне зависимости от его возраста и обстоятельств, могут открыто осуждать. Это часто срабатывает среди населения как сдерживающий фактор. Как объяснила блогер, аргументация японцев строится на простой логике: если нет контроля над весом, значит, нет и способности управлять собой, людьми, проектами или компанией.

"Люди стремятся быть стройными не только ради внешности, но и потому, что это считается правильным и социально одобряемым. Лишний вес автоматически делает человека "не таким", как все, выбивает его из общей картины, а выделяться в Японии не принято", – отметила блогер.

Она добавила, что даже небольшое колебание веса "бросается в глаза". Также "негабаритными" здесь считаются высокий рост и размер обуви после 38-го размера.

Кроме того, в Японии наблюдается культ детской внешности (baby face), поэтому общество там выглядит как можно моложе, "невиннее" и мягче. Тенденция проявляется в одежде, мимике и манере держать себя. В результате даже люди в возрасте могут одеваться так же, как подростки, рассказала автор.

Между тем в России стала доступна хирургическая резекция желудка при ожирении по ОМС. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в приоритете программы раннее выявление болезней. Также он отметил, что высокотехнологичная помощь для жителей регионов стала доступнее в два раза.

Путь к РПП?

Практикующий клинический психолог Анастасия Карачевцева в беседе с Москвой 24 рассказала, что, прежде всего, важно учитывать особенности конституции азиатского населения.

"Японцы достаточно стройные, и то, что для европеоидной расы не считается лишним весом, в Японии, скорее всего, уже будет объективным отклонением, которое повлияет на показатели здоровья. Поэтому установку "стыдно быть толстым" я бы скорректировала: лишний вес там считается проблемой, но достаточно рациональной", – рассказала эксперт.

При этом в Японии очень дисциплинированное общество, а их принципы питания не приводят к набору веса. Типичные для их рациона зеленые овощи, рыба, морепродукты, злаки в виде риса дают большую продолжительность жизни. Доказано, что люди, которые питаются по такой системе (средиземноморская диета достаточно похожа), не набирают вес и живут дольше в здоровом теле, объяснила Карачевцева.





Анастасия Карачевцева практикующий клинический психолог Мысли и действия в направлении похудения приводят к расстройствам пищевого поведения (РПП). У человека сбивается режим питания, он начинает сидеть на диетах, потом срывается, переедает, набирает вес, садится на еще более жесткие диеты – и начинаются диетические весовые качели. Более того, стыд своего тела и желание похудеть – основные триггерные мысли в большой тройке РПП: анорексия, булимия, компульсивное переедание.

Чтобы быть здоровыми, не надо быть худыми: нужно питаться полезными продуктами равномерно. Тогда лишний вес уйдет, а функциональность повысится, добавила эксперт.

"Бодишейминг – стыд своего или чужого тела – приводит к резкому желанию изменить "проблему" с весом. Но в данном случае люди привыкли считать проблемой не нарушение дисциплины и образа жизни, который менять скучно и долго, а именно вес. Поэтому большим спросом пользуются курсы "минус 20 килограммов за 2 недели". А медленное выстраивание рутины питания без резких изменений образа жизни – это "невкусно" и за это не хочется платить", – объяснила Карачевцева.

По ее словам, массовый бодишейминг опасен для людей с низкой самооценкой и пренебрежительным отношением к своему здоровью. Под эту характеристику полностью подходят подростки: здоровье у них еще не находится в системе ценностей, а навыков отстаивать свои границы эффективно и экологично нет.

"Красная линия для психолога – "встраивание" идеи о похудении в жизнь человека. Например, "я не могу встречаться с людьми, выступать на сцене, устроиться на хорошую работу, потому что мне кажется, что для этого нужно сначала сбросить вес" и аналогичные установки", – указала Карачевцева.

В свою очередь, врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что для европейской расы показатель индекса массы тела (ИМТ) в районе 26–27 будет нормальным. Но для восточных народов, в том числе японцев, это уже много, и человек кажется им более объемным.

"В целом необходимо смотреть на композиционный состав, потому что ИМТ не отражает истинную картину количества мышечной и жировой тканей, а также жидкости. Например, если много мышечной массы, то при индексе 27–28 организм активный, работоспособный, выносливый и прекрасно себя чувствует. При избытке жировой ткани, но аналогичном ИМТ, внешний вид уставший, осунувшийся, с кругами под глазами, дефицитами по анализам, низкой выносливостью и работоспособностью", – объяснила диетолог.

Она подчеркнула, что важно употреблять именно натуральную еду, которая прошла минимальную обработку.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, терапевт Белковые продукты должны быть с каждым приемом пищи, необходимы видимые волокна: например, не сосиска, а кусок мяса. Также в каждом приеме пищи важна клетчатка – самый недооцененный компонент. Она крайне необходима, так как снижает риск развития колоректального рака, повышает сопротивляемость вирусным и бактериальным заболеваниям через воздействие на кишечник.

Клетчатка помогает удерживать разнообразие в организме и выделять метаболиты, улучшающие когнитивные способности мозга. Поэтому важно включать в рацион различные овощи, фрукты и злаки, указала диетолог.

"Жиры тоже необходимо употреблять ежедневно, так как они профилактируют атеросклероз. Это заболевание молодеет, потому что некачественных жиров из фастфуда и полуфабрикатов в рационе очень много. В свою очередь, вещества из орехов, семечек и растительных масел контролируют количество плохого холестерина", – отметила эксперт.

Белки, жиры и углеводы нужно рассчитывать индивидуально, принимая во внимание физическую активность. Также есть специальные шкалы, которые позволяют рассчитать персонализированный суточный калораж, заключила Лазуренко.

