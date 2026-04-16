Психолог Карачевцева рассказала об опасности массового культа худобы

Японцы могут открыто осуждать лишний вес, при этом 46-й размер одежды считается для них "отклонением от нормы", рассказали в Сети. Как культ худобы может повлиять на физическое и ментальное здоровье, разбиралась Москва 24.
"Стандарты полноты"
Автор блога "Лайк Трэвел Путешествия" Елена рассказала на платформе "Дзен", что в Японии "стыдно быть толстым". В азиатской стране сложился культ худобы, из-за чего там довольно мало женщин с пышными формами.
По словам автора, человека с лишним весом, вне зависимости от его возраста и обстоятельств, могут открыто осуждать. Это часто срабатывает среди населения как сдерживающий фактор. Как объяснила блогер, аргументация японцев строится на простой логике: если нет контроля над весом, значит, нет и способности управлять собой, людьми, проектами или компанией.
"Люди стремятся быть стройными не только ради внешности, но и потому, что это считается правильным и социально одобряемым. Лишний вес автоматически делает человека "не таким", как все, выбивает его из общей картины, а выделяться в Японии не принято", – отметила блогер.
Она добавила, что даже небольшое колебание веса "бросается в глаза". Также "негабаритными" здесь считаются высокий рост и размер обуви после 38-го размера.
Кроме того, в Японии наблюдается культ детской внешности (baby face), поэтому общество там выглядит как можно моложе, "невиннее" и мягче. Тенденция проявляется в одежде, мимике и манере держать себя. В результате даже люди в возрасте могут одеваться так же, как подростки, рассказала автор.
Между тем в России стала доступна хирургическая резекция желудка при ожирении по ОМС. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в приоритете программы раннее выявление болезней. Также он отметил, что высокотехнологичная помощь для жителей регионов стала доступнее в два раза.
Путь к РПП?
Практикующий клинический психолог Анастасия Карачевцева в беседе с Москвой 24 рассказала, что, прежде всего, важно учитывать особенности конституции азиатского населения.
"Японцы достаточно стройные, и то, что для европеоидной расы не считается лишним весом, в Японии, скорее всего, уже будет объективным отклонением, которое повлияет на показатели здоровья. Поэтому установку "стыдно быть толстым" я бы скорректировала: лишний вес там считается проблемой, но достаточно рациональной", – рассказала эксперт.
При этом в Японии очень дисциплинированное общество, а их принципы питания не приводят к набору веса. Типичные для их рациона зеленые овощи, рыба, морепродукты, злаки в виде риса дают большую продолжительность жизни. Доказано, что люди, которые питаются по такой системе (средиземноморская диета достаточно похожа), не набирают вес и живут дольше в здоровом теле, объяснила Карачевцева.
Чтобы быть здоровыми, не надо быть худыми: нужно питаться полезными продуктами равномерно. Тогда лишний вес уйдет, а функциональность повысится, добавила эксперт.
"Бодишейминг – стыд своего или чужого тела – приводит к резкому желанию изменить "проблему" с весом. Но в данном случае люди привыкли считать проблемой не нарушение дисциплины и образа жизни, который менять скучно и долго, а именно вес. Поэтому большим спросом пользуются курсы "минус 20 килограммов за 2 недели". А медленное выстраивание рутины питания без резких изменений образа жизни – это "невкусно" и за это не хочется платить", – объяснила Карачевцева.
По ее словам, массовый бодишейминг опасен для людей с низкой самооценкой и пренебрежительным отношением к своему здоровью. Под эту характеристику полностью подходят подростки: здоровье у них еще не находится в системе ценностей, а навыков отстаивать свои границы эффективно и экологично нет.
"Красная линия для психолога – "встраивание" идеи о похудении в жизнь человека. Например, "я не могу встречаться с людьми, выступать на сцене, устроиться на хорошую работу, потому что мне кажется, что для этого нужно сначала сбросить вес" и аналогичные установки", – указала Карачевцева.
В свою очередь, врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала Москве 24, что для европейской расы показатель индекса массы тела (ИМТ) в районе 26–27 будет нормальным. Но для восточных народов, в том числе японцев, это уже много, и человек кажется им более объемным.
"В целом необходимо смотреть на композиционный состав, потому что ИМТ не отражает истинную картину количества мышечной и жировой тканей, а также жидкости. Например, если много мышечной массы, то при индексе 27–28 организм активный, работоспособный, выносливый и прекрасно себя чувствует. При избытке жировой ткани, но аналогичном ИМТ, внешний вид уставший, осунувшийся, с кругами под глазами, дефицитами по анализам, низкой выносливостью и работоспособностью", – объяснила диетолог.
Она подчеркнула, что важно употреблять именно натуральную еду, которая прошла минимальную обработку.
Клетчатка помогает удерживать разнообразие в организме и выделять метаболиты, улучшающие когнитивные способности мозга. Поэтому важно включать в рацион различные овощи, фрукты и злаки, указала диетолог.
"Жиры тоже необходимо употреблять ежедневно, так как они профилактируют атеросклероз. Это заболевание молодеет, потому что некачественных жиров из фастфуда и полуфабрикатов в рационе очень много. В свою очередь, вещества из орехов, семечек и растительных масел контролируют количество плохого холестерина", – отметила эксперт.
Белки, жиры и углеводы нужно рассчитывать индивидуально, принимая во внимание физическую активность. Также есть специальные шкалы, которые позволяют рассчитать персонализированный суточный калораж, заключила Лазуренко.