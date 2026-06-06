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06 июня, 16:29

Политика

Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

США пытаются выйти из переговоров по Украине. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь (Марко. – Прим. ред.) Рубио открыто говорит, мол, не видим смысла (в переговорах. – Прим. ред.). Оно и понятно – США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками", – высказался он на итоговом брифинге.

По его мнению, слова Рубио об ужесточении антироссийских санкций обусловлено пониманием исхода СВО в пользу России.

"Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО не в их пользу, в нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь", – пояснил Кобяков.

По его словам, задача англосаксов довести дело до больших конфликтов в Евразии частично выполнена. Главным проектом в этом стал украинский конфликт. Спровоцировав его, западные страны постепенно из объекта якобы защиты сделали Украину инструментом агрессии и собственного заработка, считает советник президента РФ. Он добавил, что Украина превратилась в "отмывочную контору" для западных чиновников.

В то же время, продолжил он, население Украины сократилось до 20 миллионов человек, что говорит о глубокой демографической катастрофе, "из которой не выйти". Он напомнил, что в начале 1990-х годов население составляло 52 миллиона человек. При этом украинцы, которые уехали в другие страны, вряд ли вернутся на родину, указал Кобяков.

Кроме того, Запад вновь решил возродить фашизм. Однако Россия "отобьет охоту бросаться на нее с оружием", отметил секретарь оргкомитета ПМЭФ.

При этом РФ последовательно предлагает странам прагматическое партнерство, но Запад выбирает войну. Большинство стран Африки, Южной Америки и Азии видят и четко фиксируют происходящее, особенно внимательно это делает Китай, подчеркнул Кобяков.

"Недаром официальные представители Минобороны КНР открыто говорят: США помешаны на войне. За свою историю они воевали почти все время. США являются основной причиной международного беспорядка, глобальной турбулентности и конфликтов. Это слова китайцев. Почему Запад снова выбирает войну? Потому что на горизонте опять маячит проблема глобального долга", – рассказал он.

Ранее в Кремле уточнили, что РФ ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда те покажут свою готовность к восстановлению отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что Москва в этом вопросе терпелива, ей некуда спешить.

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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