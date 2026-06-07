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07 июня, 15:36

Происшествия

Парапланерист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

68-летний парапланерист из Москвы погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 июня рядом с парадромом в верховьях Чегемского ущелья. Москвич не пользовался услугами инструктора.

По данному факту началась проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Также Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. После этого сотрудники ведомства рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее студент из Ялты пропал в горах Крыма. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он направлялся в сторону леса.

В поисках участвовали волонтеры из Москвы и Краснодарского края. Их работу осложняли плохая погода и сложный рельеф. На восьмые сутки добровольцы обнаружили тело молодого человека.

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