PhilStar: число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 15 человек

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает PhilStar со ссылкой на управление гражданской обороны Филиппин.

О землетрясении в районе побережья Филиппин стало известно в ночь на понедельник, 8 июня. Эпицентр находился в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживают примерно 697 тысяч человек. В связи с землетрясением институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.

Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда сейсмособытия изначально составляла 8,1, но позднее была пересмотрена до 7,8. В свою очередь, китайский сейсмологический центр определил магнитуду как 8,2, скорректированную до 7,9.

Подземные толчки от землетрясения также дошли до районов в малайзийском штате Сабах, сообщил премьер-министр Анвар Ибрагим. Он подчеркнул, что Малайзия готова оказать Филиппинам любую необходимую помощь.