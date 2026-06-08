Пожар произошел в жилом доме 1930-х годов в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы загорелся жилой дом 1930-х годов. О ЧП сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что в квартире по адресу Малая Бронная, дом 19А, загорелись личные вещи и мебель.

"Принятыми мерами открытое горение ликвидировано. Проводится тепловизионная проверка", – добавили в МЧС.

Кроме того, в настоящий момент не поступало информации о пострадавших в результате возгорания.

Согласно информации из открытых источников, в том доме жили поэт Александр Галич и его брат, кинооператор Валерий Гинзбург.

Ранее из-за пожара, произошедшего в жилом доме на улице 13-й Парковой, погиб мужчина 1966 года рождения. Помимо этого, пострадала женщина 1969 года рождения. Установление обстоятельств произошедшего находились на контроле Измайловской межрайонной прокуратуры.

