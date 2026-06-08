Мужчина погиб в результате пожара на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1966 года рождения погиб в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице 13-й Парковой. Там загорелась одна из квартир. Также при пожаре пострадала женщина 1969 года рождения. Ее доставили в больницу.

Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле Измайловской межрайонной прокуратуры. Ведомство следит за ходом и результатами процессуальной проверки.

Ранее один человек пострадал при пожаре в хостеле на востоке Москвы. Пламя охватило второй этаж здания. Также загорелась кровля.

Из здания самостоятельно эвакуировались 600 человек. Через некоторое время площадь возгорания увеличилась до 450 квадратных метров, а кровля обрушилась на 50 "квадратах". Установление обстоятельств случившегося взяла на контроль столичная прокуратура.

