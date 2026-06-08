Участница московской ярмарки отправляет бойцам СВО продукцию собственной пасеки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Пчеловод в третьем поколении из Волгоградской области, участница московской ярмарки Ирина на протяжении двух лет отправляет бойцам СВО свою продукцию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На ярмарках она продает ароматный липовый, бархатистый кипрейный, деликатный акациевый, насыщенный гречишный, пряный кориандровый, каштановый и другие сорта меда. А в свободное время вместе с родственниками собирает посылки для российских военнослужащих, куда входят мед, окопные свечи, пчелиный воск и вещи первой необходимости.

Отмечается, что для бойцов мед является важным продуктом, так как он долго не портится и помогает в восстановлении энергии. А окопные свечи из натурального воска долго горят и создают тепло.

Для участницы ярмарки важно получать обратную связь. Один раз, например, вместе с благодарностями ей отправили фото боевого флага с изображением пчелы-беспилотника.

Женщина трудится на пасеке свыше 20 лет – это семейная традиция. Вместе с родственниками она ухаживает за ульями и откачивает мед. Продукция уже много раз была призером разных конкурсов.

Также помогает военнослужащим и участница столичных ярмарок Ангелина. Уже два года она через волонтеров передает им домашние заготовки. В посылки входят соленья, варенье, квашеная капуста и картошка.

