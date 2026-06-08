Московские врачи спасли пациента с редким нарушением работы пищевода

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Врачи больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли пациента с редким нарушением работы пищевода, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мужчина обратился к специалистам с жалобами на затруднение глотания, боли в груди и значительную потерю веса – около 20 килограммов. Симптомы при этом постепенно усиливались.

Гастроскопия и рентген с контрастом показали ахалазию пищевода – это редкое заболевание, которое появляется из-за нарушения работы нервной системы, управляющей мышцами пищевода. В нормальном состоянии нижний отдел пищевода открывается при глотании, а при ахалазии он не расслабляется и пища застревает.

Медики провели пероральную эндоскопическую миотомию. Во время этой процедуры гибкий эндоскоп вводится через рот и рассекает мышечный зажим пищевода, чтобы пища снова могла свободно проходить в желудок, сказал заведующий эндоскопическим отделением Игорь Потехин.

Операция длилась два часа и закончилась успешно. Через несколько дней мужчину выписали из больницы в хорошем состоянии. Ему рекомендовано временно соблюдать щадящую диету и наблюдаться у врача в поликлинике.

Ранее в Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского спасли девочку с острой болью в животе. Ребенок проглотил 16 магнитов диаметром около сантиметра. Во время эндоскопической операции удалось извлечь 11 шариков из желудка и еще 5 – из двенадцатиперстной кишки. Пациентка восстановилась через несколько дней, после чего была отправлена домой.