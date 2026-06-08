В Москве с начала года проверили более 680 тысяч газовых плит

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

С начала года в Москве проверили более 680 тысяч газовых плит, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Средний срок службы газовой плиты составляет около 10–12 лет, после чего поддерживать безопасную работу становится невозможно – нарушается теплоизоляция духового шкафа, изнашиваются газовые краны и деформируются рассекатели горелок.

В ведомстве добавили, что газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если погасло пламя в горелке. При этом ответственность за надлежащее состояние и своевременную замену оборудования возлагается на нанимателя жилого помещения или на собственника.

Газовыми плитами в Москве пользуются свыше 1,8 миллиона семей. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно, а сам вопрос газовой безопасности на особом контроле. Если газовики находят незначительные неполадки, то они устраняют их на месте.

"При обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и затем дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – объяснил вице-мэр.

На сайте АО "Мосгаз", а также информационных стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов заранее размещается информация о датах и времени проведения проверок.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что за несвоевременное проведение технического обслуживания газового оборудования собственники могут получить штраф: для физических лиц сумма санкций варьируется от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных – от 25 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

