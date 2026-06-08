ФСБ и СК пресекли деятельность преступников, обеспечивавших финансирование онлайн-казино

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ РФ совместно с СК РФ пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое обеспечивало финансирование онлайн-казино, сообщили Центр общественных связей ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.

Выяснилось, что преступники контролировали работу сервисной платформы финансовых операций в Сети в интересах онлайн-казино, запрещенных на территории России. В частности, они обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в 14 онлайн-казино с последующим перечислением всех поступивших средств в адрес игорных площадок. Каждый день участниками сообщества осуществлялись тысячи транзакций.

Всего удалось задержать 24 участника преступной организации. Им предъявлены обвинения по статьям 33, 171.2, 187 и 210 УК РФ ("Пособничество в организации незаконного игорного бизнеса, совершенного организованной группой", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Организация преступного сообщества и участие в нем").

Кроме того, в ходе обысков у фигурантов дела изъяли денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства. Суд арестовал имущество обвиняемых, назначены экспертизы для определения размера преступного дохода. Наиболее активные члены организации и ее лидеры были заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых находятся в розыске.

Ранее в Петропавловске-Камчатском городском суде был вынесен приговор пятерым местным жителям за организацию нелегального казино. Подпольное игорное заведение работало вне разрешенной игорной зоны с использованием интернета и специализированного оборудования.

Все фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Четверо из них получили условные сроки – от 10 месяцев до 3 лет лишения свободы. Один осужденный приговорен к реальному лишению свободы сроком на 1 год и 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима.

