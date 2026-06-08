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08 июня, 13:27

Технологии

Онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями из-за DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями из-за DDoS-атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Специалисты уже работают над восстановлением доступа к сервисам. Клиентов призвали в случае необходимости проводить платежи или переводы через банкоматы.

"Приносим извинения за неудобства", – добавили в кредитной организации.

Сбой в работе мобильного приложения и сайта ВТБ произошел 8 июня. Жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей.

За час пришло порядка 2,6 тысячи сообщений. При этом с начала суток о неполадках рассказали около 1,2 тысячи человек. В большинстве случаев жалобы поступали из Москвы и Петербурга.

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