Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-сервисы ВТБ могут работать с ограничениями из-за DDoS-атаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Специалисты уже работают над восстановлением доступа к сервисам. Клиентов призвали в случае необходимости проводить платежи или переводы через банкоматы.

"Приносим извинения за неудобства", – добавили в кредитной организации.

Сбой в работе мобильного приложения и сайта ВТБ произошел 8 июня. Жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Самарской областей.

За час пришло порядка 2,6 тысячи сообщений. При этом с начала суток о неполадках рассказали около 1,2 тысячи человек. В большинстве случаев жалобы поступали из Москвы и Петербурга.