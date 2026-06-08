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08 июня, 17:26

Происшествия

Смену в детском лагере под Калининградом досрочно закрыли из-за норовируса

Фото: depositphotos/sudok1

Смену в детском лагере "Алые паруса" под Калининградом досрочно закрыли из-за обнаружения норовируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство уточнило, что инфекцию выявили у детей и сотрудников учреждения.

"С учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей и необходимости завершения всех противоэпидемических мероприятий принято решение о досрочном завершении смены", – указывается в сообщении.

Специалисты отобрали пробы питьевой воды, смывы из объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, а также организовали отбор биологического материала работников пищеблока.

Пресс-служба регионального правительства добавила, что после выявления инфекции губернатор области Алексей Беспрозванных поручил усилить меры контроля за подрядчиками питания.

Ранее в Тверской области 14 детей из лагеря "Зарница" были доставлены в инфекционное отделение больницы. После этого работу учреждения приостановили.

В настоящее время причины госпитализации детей устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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