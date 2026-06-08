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08 июня, 17:10

Происшествия

Склад с текстилем загорелся в подмосковном Дзержинском

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Пожар произошел на складе с текстилем в подмосковном Дзержинском. Его площадь составляет 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Огонь вспыхнул по адресу Дзержинское шоссе, дом 1.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в двухэтажном складском помещении", – говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействованы 44 человека и 14 единиц техники.

Ранее кровля жилого дома загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в Нефтекамске. Тушение осложняла конструкция здания. Кроме того, высокая пожарная нагрузка способствовала распространению огня и дыма.

Спустя время пожар ликвидировали. В работах были задействованы около 50 человек и 17 единиц техники. Специалисты спасли 15 человек, включая 5 детей. Всего были эвакуированы 69 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.

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