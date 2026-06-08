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08 июня, 16:53

Общество

Лантратова заявила о распаде семей, которые обращаются к блогерам-психологам

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выступила за законодательное регулирование деятельности психологов, особенно тех, кто ведет блоги. Об этом она заявила в ходе расширенного заседания рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение".

"Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная", – сказала Лантратова.

Она отметила, что среди блогеров, позиционирующих себя как профессиональные психологи, нередко оказываются мошенники. Контроль в данной сфере, по мнению омбудсмена, возможен только при введении четких требований к оказанию услуг. Лантратова подчеркнула важность наличия диплома об обучении в государственном вузе.

Ранее в Госдуме указывали, что рост числа одиноких людей в России говорит о серьезных разрушительных процессах, которые произошли с институтом семьи за последние 30 лет.

Как подчеркнула глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в начале 1990-х годов пропагандировали "свободу отношений". При этом нетрадиционная идеологическая установка все еще не ушла из общества. Попыткой бороться с этим стал закон о запрете пропаганды чайлдфри.

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