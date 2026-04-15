В Госдуме связали рост числа одиноких людей с разрушением института семьи

Рост числа одиноких людей в России говорит о серьезных разрушительных процессах, которые произошли с институтом семьи за последние 30 лет. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Вспомните начало 1990-х годов, когда советское утверждение, что семья – ячейка общества, подвергалось осмеянию со стороны либералов. "Свобода отношений" – вот что пропагандировалось. Плоды мы сегодня пожинаем. Это идеологическая установка, пришлая, нетрадиционная для нас. К сожалению, эти идеи живучи, пока из общества не ушли", – сказала она.

По словам парламентария, закон о запрете пропаганды чайлдфри стал попыткой бороться с этим. Отказ от деторождения депутат назвала проявлением разрушительных моментов в институте семьи и утрате межпоколенческих связей.

Кроме того, она подчеркнула, что на сегодняшний день ребенок зачастую не может получить высшее образование там, где родился, в результате чего появляются проблемы с работой по специальности. Поэтому родители направляют его в мегаполис, из-за чего небольшие населенные пункты оказываются местом доживания одиноких пожилых людей, указала Останина.

"Проблема очень серьезная. Мне могут сказать, что она характерна и для скандинавских стран, и для других государств. Но мы всегда отличались от других тем, что у нас семья была другой. У нас, в отличие от них, даже нет определения семьи в Семейном кодексе", – обратила внимание парламентарий.

Она отметила, что в России семьей называется не только союз мужчины и женщины. В это понятие входят дети, бабушки, двоюродные, троюродные родственники и другие. Останина призвала сохранить традиции многопоколенной и многородственной семьи, поскольку, по ее мнению, будущее за коллективизмом, общинностью и соборностью.

Как считает депутат, государственная политика должна быть направлена на то, чтобы люди оставались жить там, где родились. Она добавила, что необходимо сместить центр социально-общественной жизни из мегаполисов в провинциальные города, районные центры и села.

Ранее аналитическое исследование ВЦИОМ показало, что почти половина жителей России (45%) отмечает рост числа одиноких людей в населенных пунктах за последние 5 лет. Особенно эту тенденцию заметили жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%), а также женщины (50 против 40% среди мужчин). В целом наблюдение о росте одиночных домохозяйств сохраняется на протяжении всех лет измерений с 2010 года.

