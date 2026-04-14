01:25

Общество

Многодетных семей в Подмосковье стало больше на 40% за 5 лет

Фото: depositphotos/Deklofenak

Количество многодетных семей в Московской области за последние 5 лет выросло почти на 40%, достигнув 118 тысяч. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в 2021 году в регионе насчитывалось 86 тысяч таких семей, а сегодня их уже 118 тысяч. Таким образом, прирост за 5 лет составил 32 тысячи семей.

Брынцалов подчеркнул, что положительная динамика – в том числе результат системной поддержки семей. В регионе действует более 20 мер помощи: от выплат и компенсаций до льгот, охватывающих оплату ЖКУ, школьную форму, проезд и организацию отдыха.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что в самой многодетной семье региона родился 41 ребенок. По его словам, в конце марта в семье родилась девочка Есения – она стала пятым ребенком и 41-й внучкой.

