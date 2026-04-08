Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 11:13

Общество

ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена детей с начала 2026 года

При выборе имен для новорожденных в столице родители отдают предпочтение необычным вариантам. Среди женских особенно выделяются Славия, Искра и Сора, а в числе мужских – Амур, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Например, в текущем году в мегаполисе появились на свет мальчики Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лев, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Также встречались такие имена, как Северьян (2 мальчика), Север (3 мальчика) и Нил (7 мальчиков).

В качестве примера женских имен Уханева привела Эванджелину, Соломию, Одиссею, Милалику и Макионору. Более того, с начала 2026-го не меньшей популярностью пользовались и составные формы, среди которых оказались Виолета София Евлалия и Анна Фекла.

В 2025 году в Москве наблюдался тренд на выбор имен в честь популярных киногероев и актеров. Например, среди необычных встречались Лукас, Генри и Майк, которые связаны с сериалом "Очень странные дела".

Кроме того, одного ребенка в столице назвали Владимиром Финистом в честь главного героя фильма "Финист. Первый богатырь" Финиста Ясного Сокола. Также в столице на свет появился Тимоти. Ребенка назвали в честь американского актера Тимоти Шаламе.

Самыми популярными в Москве именами для новорожденных стали Анна и Михаил

Читайте также


обществогород

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика