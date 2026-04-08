ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена детей с начала 2026 года

При выборе имен для новорожденных в столице родители отдают предпочтение необычным вариантам. Среди женских особенно выделяются Славия, Искра и Сора, а в числе мужских – Амур, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Например, в текущем году в мегаполисе появились на свет мальчики Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лев, Ладомир, Анатоль, Амур и Алмаз. Также встречались такие имена, как Северьян (2 мальчика), Север (3 мальчика) и Нил (7 мальчиков).

В качестве примера женских имен Уханева привела Эванджелину, Соломию, Одиссею, Милалику и Макионору. Более того, с начала 2026-го не меньшей популярностью пользовались и составные формы, среди которых оказались Виолета София Евлалия и Анна Фекла.

В 2025 году в Москве наблюдался тренд на выбор имен в честь популярных киногероев и актеров. Например, среди необычных встречались Лукас, Генри и Майк, которые связаны с сериалом "Очень странные дела".

Кроме того, одного ребенка в столице назвали Владимиром Финистом в честь главного героя фильма "Финист. Первый богатырь" Финиста Ясного Сокола. Также в столице на свет появился Тимоти. Ребенка назвали в честь американского актера Тимоти Шаламе.

