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03 июня, 19:00

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Maariv: немецкий отель удалили с Booking из-за отказа поселить евреев

Немецкий отель удалили с Booking из-за отказа поселить евреев

Фото: 123RF.com/pressmaster

Отель Hotel zum Hirschen в Германии удалили с платформы Booking.com из-за отказа в бронировании жилья для евреев. Об этом сообщила израильская газета Maariv.

По данным издания, израильтяне пытались забронировать номер в баварском отеле через международный сайт бронирования, однако получили сообщение с отказом.

"Извините, евреям не разрешено останавливаться в нашем отеле", – говорится в переписке туристов с представителями гостиницы.

После этого туристы обратились в службу поддержки в Booking.com и в генеральное консульство Израиля в Мюнхене. В ходе расследования выяснилось, что сообщение отправил один из сотрудников отеля.

После этого Booking.com принял решение удалить отель из своей системы бронирования, а дело было передано местным властям Баварии.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего. Таким образом, он осудил критику Израиля, которая служит предлогом для антисемитизма. При этом канцлер допустил справедливую критику действий израильских властей.

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