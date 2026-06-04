Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 13:06

Общество
Главная / Новости /

Врач Кондрахин: раскусывание таблетки может привести к обмороку

Врач предупредил, что раскусывание таблетки может привести к обмороку

Фото: 123RF.com/serezniy

Разжевывание таблетки, доза которой рассчитана на сутки, может привести к потере сознания, поскольку резко упадет давление, заявил в беседе с "Абзацем" врач общей практики Андрей Кондрахин.

"Теоретически любую таблетку можно разжевать и выпить, но она начнет максимально быстро работать и совершенно быстро выйдет из организма. Она может дать мощную эффективность, что приведет к резкому ухудшению состояния", – добавил специалист.

Медик пояснил, что многие современные препараты, в том числе средства от гипертонии и болезней сердца, созданы так, чтобы действующее вещество высвобождалось постепенно – на протяжении суток.

Кондрахин также подчеркнул, что защитная пленка на таблетке не просто упаковка, а важная часть технологии лечения. Она нужна для фиксации времени работы лекарства. Без такой пленки препарат может быть разрушен кислой средой желудка еще до попадания в кровоток.

"Это особенно важно для антибиотиков, формы которых созданы специально для защиты", – уточнил он.

Если в инструкции указано, что таблетку нельзя разжевывать, значит, производитель не предусматривал такой способ приема, и нарушать это правило не стоит, подчеркнул эксперт.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что в дачной аптечке обязательно должны быть мазь от герпеса, антигистаминные и специальный клещедер. Кроме того, с собой на отдых за город в первую очередь нужно взять обезболивающие с парацетамолом или ибупрофеном.

Россиянам рассказали, какие продукты и средства нельзя хранить в холодильнике

Читайте также


общество

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика