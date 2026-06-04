Врач Кондрахин: раскусывание таблетки может привести к обмороку

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Разжевывание таблетки, доза которой рассчитана на сутки, может привести к потере сознания, поскольку резко упадет давление, заявил в беседе с "Абзацем" врач общей практики Андрей Кондрахин.

"Теоретически любую таблетку можно разжевать и выпить, но она начнет максимально быстро работать и совершенно быстро выйдет из организма. Она может дать мощную эффективность, что приведет к резкому ухудшению состояния", – добавил специалист.

Медик пояснил, что многие современные препараты, в том числе средства от гипертонии и болезней сердца, созданы так, чтобы действующее вещество высвобождалось постепенно – на протяжении суток.

Кондрахин также подчеркнул, что защитная пленка на таблетке не просто упаковка, а важная часть технологии лечения. Она нужна для фиксации времени работы лекарства. Без такой пленки препарат может быть разрушен кислой средой желудка еще до попадания в кровоток.

"Это особенно важно для антибиотиков, формы которых созданы специально для защиты", – уточнил он.

Если в инструкции указано, что таблетку нельзя разжевывать, значит, производитель не предусматривал такой способ приема, и нарушать это правило не стоит, подчеркнул эксперт.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что в дачной аптечке обязательно должны быть мазь от герпеса, антигистаминные и специальный клещедер. Кроме того, с собой на отдых за город в первую очередь нужно взять обезболивающие с парацетамолом или ибупрофеном.

