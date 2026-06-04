Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 12:48

Безопасность
Главная / Новости /

Эксперт Щербаченко: мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах ко Дню России

Россиян предупредили о мошеннической схеме в преддверии Дня России

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах ко Дню России. Об этом в беседе с News.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он указал, что текст о государственной выплате к празднику содержит ссылку на сайт, в точности копирующий "Госуслуги". Иногда это также может быть несуществующий "Единый центр выплат". После открытия страницы пользователя просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета.

Эксперт добавил, что иногда аферисты представляются сотрудниками ФСБ, МВД, Минцифры, СФР или Росфинмониторинга. Однако ведомства никогда не рассылают подобные сообщения и не просят перейти по неизвестным ссылкам из мессенджеров.

Щербаченко призвал игнорировать такие письма, не открывать ссылки и не вводить персональные данные. Кроме того, нельзя переводить денежные средства по просьбе посторонних. При любых сомнениях лучше позвонить в СФР или в отдел соцзащиты населения.

Ранее аферисты начали использовать схемы со страховыми выплатами для отслуживших в армии. В них мошенники представляются сотрудниками Минобороны РФ и пытаются выманить у жертвы личные данные для дальнейшего обмана и требований перевести деньги.

Мошенники активизировались перед Днем России

Читайте также


безопасность

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика