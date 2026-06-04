Эксперт Щербаченко: мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах ко Дню России

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Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах ко Дню России. Об этом в беседе с News.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он указал, что текст о государственной выплате к празднику содержит ссылку на сайт, в точности копирующий "Госуслуги". Иногда это также может быть несуществующий "Единый центр выплат". После открытия страницы пользователя просят ввести данные банковской карты, а также логин и пароль от личного кабинета.

Эксперт добавил, что иногда аферисты представляются сотрудниками ФСБ, МВД, Минцифры, СФР или Росфинмониторинга. Однако ведомства никогда не рассылают подобные сообщения и не просят перейти по неизвестным ссылкам из мессенджеров.

Щербаченко призвал игнорировать такие письма, не открывать ссылки и не вводить персональные данные. Кроме того, нельзя переводить денежные средства по просьбе посторонних. При любых сомнениях лучше позвонить в СФР или в отдел соцзащиты населения.

Ранее аферисты начали использовать схемы со страховыми выплатами для отслуживших в армии. В них мошенники представляются сотрудниками Минобороны РФ и пытаются выманить у жертвы личные данные для дальнейшего обмана и требований перевести деньги.