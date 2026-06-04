World Aquatics предложила России провести чемпионаты мира и Европы

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Международная федерация плавания (World Aquatics) предложила Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) провести чемпионаты Европы и мира. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель ФВВСР Дмитрий Мазепин.

По словам Мазепина, World Aquatics призвала не использовать площадки в Казани, так как этот город уже принимал чемпионат. В это же время в Москве нет подходящих объектов, посетовал глава ФВВСР.

В ответ на это министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев порекомендовал номинировать на проведение турниров Екатеринбург.

"Там построен шикарный бассейн под Универсиаду, которую у нас отняли", – цитирует его ТАСС.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь атлеты из РФ смогут участвовать в турнирах под эгидой FIE с российским флагом и гимном. Такая возможность будет предоставлена уже на чемпионате мира в Гонконге, который состоится с 22 по 31 июля.

