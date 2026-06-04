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04 июня, 13:22

Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска

Фото: epp.genproc.gov.ru

Три человека, включая подростка, пострадали при взрыве газа в кафе в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пострадавших доставили в ожоговый центр областной больницы. Для этого привлекалась реанимационная бригада центра медицины катастроф.

"Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", – сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Региональная прокуратура начала проверку, по результата которой будут приняты меры. Как указали в ведомстве, на место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора района Владимир Гааг.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате пострадали пять человек, среди которых трое детей.

ЧП случилось на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое. Пострадавших госпитализировали. Их распределили в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

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