Захарова пошутила, что Канада собирается оборонять Арктику от инопланетян

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В Москве вызывает недоумение новая оборонительная стратегия Канады в Арктике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пошутив про инопланетян.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Канады Анита Ананд призвала государства-членов НАТО разработать новую оборонительную стратегию по Арктике. Кроме того, Оттава предложила закрепить за высокими широтами статус "северного фланга НАТО".

"От кого (обороняться. – Прим. ред.)? Там высадка инопланетян планируется? Что там всплыть кто-то должен с Южного полюса? Что там должно произойти?" – цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель МИД отметила, что Альянс, бесконечно расширяясь по всему миру, чувствует себе угрозу даже в Арктике. Захарова объяснила, что именно НАТО наращивает свою военную инфраструктуру на Крайнем Севере и при этом планирует защищаться от России.

"Сами же знают об абсурдности своих заявлений, о том, что никакой угрозы с нашей стороны нет, но теперь это удобный и раскрученный ими мем", – добавила Захарова.

Ранее СМИ писали, что Великобритания и еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) для противостояния России. Речь шла о Британии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии, странах Балтии и Нидерландах. США в состав не войдут, однако рассматривается возможность участия Канады.

