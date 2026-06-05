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Глава МИД Литвы Кястутис Будрис может в ближайшее время лишиться поста из-за своих высказываний о Калининграде и Белоруссии. Об этом сообщает литовский новостной портал Lrytas со ссылкой на депутатов сейма.

СМИ отмечает, что в последнее время Будрис столкнулся с особенно жесткой критикой из-за резких заявлений об атаке на Калининград и позиции по отношению к Белоруссии.

Лидер партии "Союз Отечества" Лауринас Кащюнас предположил, что Будрис "отсчитывает последние дни на посту министра". По его данным, решение может быть принято уже в выходные.

Ранее глава МИД Литвы заявлял, что страны Прибалтики располагают всеми средствами, чтобы при необходимости сровнять с землей базы ПВО в Калининградской области. Владимир Путин в ответ на данное высказывание отмечал, что у России есть все средства для того, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить ее базы.

Еще в январе экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус сообщал, что страны Североатлантического альянса разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко указывал, что у НАТО нулевые шансы заблокировать или захватить Калининград.