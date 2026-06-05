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05 июня, 09:15

Наука

Облако солнечной плазмы достигло Земли

Фото: 123RF.com/grejak

Облако плазмы, возникшее после сильных солнечных вспышек нескольких последних дней, ударило по Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

При этом до планеты дошел лишь край облака, а основное ядро находится сбоку. Более понятной ситуация станет чуть позже.

О первом за 1,5 месяца сильном взрыве класса М9.3 на Солнце стало известно утром 3 июня. Через несколько часов произошла еще одна вспышка балла М7.8, продолжительность которой составила 27 минут.

Затем возникла вспышка высшего класса Х. Явление такого уровня зафиксировали впервые с 24 апреля.

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