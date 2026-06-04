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04 июня, 12:28

Политика

Германия проиграла на выборах в Совет безопасности ООН

Фото: depositphotos/ognjen1234

Германия потерпела поражение в голосовании по вопросу о том, какие страны войдут в число пяти новых членов Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Берлин уступил Австрии и Португалии и впервые за свою историю не получил необходимого количества голосов.

"Мы твердо поддерживаем Украину, и Россия не хочет видеть такой голос в Совете безопасности. <...> Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам, и это позиции, которые разделяют не все государства-члены", – приводит слова Вадефуля BBC.

По его словам, Берлину также могла стоить голосов поддержка Израиля в конфликте против Ирана. Однако Германия несет историческую ответственность за государство, подчеркнул Вадефуль.

Ранее стало известно, что Киргизия впервые стала непостоянным членом Совбеза ООН. В пользу такого решения высказалась Генассамблея ООН. Соперником Киргизии стали Филиппины. Во время четвертого этапа киргизскую сторону поддержали 142 государства, а филиппинскую – 49.

В Совбез ООН входят 15 членов: 5 постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США), у которых есть право вето, а также 10 непостоянных, которые выбираются по региональному принципу.

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