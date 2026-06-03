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03 июня, 20:59

Политика

Киргизия впервые стала членом СБ ООН

Фото: 123RF.com/gar1984 2

Киргизия впервые стала непостоянным членом Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

В пользу такого решения высказалась Генассамблея ООН. Соперником Киргизии за место в Совбезе на 2027–2028 годы стали Филиппины. Однако обе страны на протяжении трех туров не могли набрать необходимые две трети голосов. Во время четвертого этапа киргизскую сторону поддержали 142 государства, а филиппинскую – 49.

Генассамблея ООН в общей сложности выбрала пятерых новых непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы. Мандаты были выданы двум западноевропейским странам, а также по одному – из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия. Из этих государств лишь Киргизия никогда не была в СБ ООН.

В Совбез ООН входят 15 членов: 5 постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США), у которых есть право вето, а также 10 непостоянных, которые выбираются по региональному принципу. Избранные страны заменят в совете Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали. Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия и Либерия пока сохранят свои места.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия примет участие в консультациях, которые будут идти в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. По его словам, сейчас все стороны будут вести "весьма и весьма сложные консультации".

Заявки на пост генсекретаря ООН подали глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и экс-президент Чили, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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