В столице объявили программу ко Дню русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурные учреждения столицы приглашают на программу ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина. В нее войдут концерты, лекции, презентации книг, экскурсии, викторины и многое другое, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В городских музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках пройдет больше 300 мероприятий. Москвичи и туристы смогут посмотреть спектакли на основе произведений Александра Сергеевича, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве", – рассказала Наталья Сергунина.

6 июня в течение всего дня в Государственном музее А. С. Пушкина будут проводить экскурсии для всех желающих. Посетителям расскажут о культуре и быте XIX века, истории создания журнала "Современник", покажут редкие издания книг, портреты известных людей того времени и подлинные предметы, принадлежавшие поэту. В усадебном дворе в 18:00 выступят солисты Москонцерта и музыканты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Они исполнят отрывки из таких опер, как "Русалка", "Руслан и Людмила", "Пиковая дама", "Золотой петушок".

Бесплатные экскурсии также организуют в филиалах музея – Мемориальной квартире А. С. Пушкина, выставочных залах на Арбате, Мемориальной квартире Андрея Белого, Доме-музее В. Л. Пушкина и Доме-музее И. С Тургенева. Расписание опубликовано на сайте учреждения, для посещения необходимо заранее зарегистрироваться.

Участники фестиваля "Театральный бульвар" подготовили представления по сюжетам произведений писателя. 6 июня на Чистопрудном бульваре в 12:00 начнется постановка "Руслан и Людмила", в 15:00 – спектакль "Итак, она звалась Татьяной", в 19:00 – литературный вечер, на котором каждый желающий сможет прочитать свои любимые стихи авторства Александра Пушкина. 7 июня в 20:00 здесь же состоится поэтическое рэп-состязание. На Покровском бульваре 6 июня в 16:00 можно посетить камерную оперу "Евгений Онегин".

От "Дегустации книг" в парках до фестиваля на Красной площади

6 июня на концерте в библиотеке имени А. С. Пушкина прозвучат шедевры русских композиторов, сочиненные на основе поэм и сказок Александра Сергеевича. В репертуаре – произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского и других классиков.

В этот же день в библиотеке № 194 проведут командные соревнования. Участникам предстоит ответить на вопросы по биографии и творчеству писателя, а также разгадать значения устаревших слов. В детской библиотеке № 158 юные гости смогут посмотреть мультфильмы "Сказка о попе и о работнике его Балде" и "Сказка о золотом петушке", а потом поделиться впечатлениями. В библиотеке № 69 ребятам предложат по очереди прочесть любимые книги авторства Александра Сергеевича и попробовать свои силы в стихосложении.

7 июня в культурном центре "Москвич" зрители увидят спектакль по мотивам "Сказки о царе Салтане". Артисты сыграют так, как это могли бы сделать уличные скоморохи: с шутками и песнями.

К программе присоединятся и столичные парки: 6 июня в Таганском пройдут чтения стихов поэта и музыкально-танцевальные номера по повести "Барышня-крестьянка", а в Измайловском – интерактивные занятия для юных москвичей с литературными ребусами. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" горожан и туристов ждет юмористическое шоу с котом Баюном, Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и лешим, караоке с песнями из мультфильмов и сказок, а еще концерт детского духового оркестра.

В этот же день в лесных библиотеках в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября и усадьбе Воронцово организуют "Дегустации книг". Посетители попробуют суп из кореньев из повести "Поединок" Александра Куприна, грибы в сметане из рассказа Антона Чехова "Бабье царство", картофель с фаршированной курицей из романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир", а на десерт подадут любимую сладость поэта-футуриста Владимира Маяковского: пончики с сахарной пудрой. Участие – по билетам, подробности опубликуют в социальных сетях парков.

6 июня в 18:00 в галерее "На Каширке" на большом экране продемонстрируют картину "Руслан и Людмила" 1938 года – одну из наиболее ранних звуковых экранизаций одноименной поэмы. Купить билет на сеанс можно в сервисе "Мосбилет". А в кинотеатрах "Москино" проведут бесплатные показы фильма "Онегин" 2024 года, на них нужно заранее зарегистрироваться на сайте сети.

В кинопарке "Москино" для гостей подготовили тематические спектакли и мастер-классы. Так, на занятиях по дубляжу в павильоне возле "Ковбойского городка" им предложат озвучить героев мультфильмов по сюжетам произведений Александра Пушкина, а на сцене "Театра Гонзаги" покажут захватывающую сказку о приключениях Бабы-яги. Для посещения понадобится билет на территорию комплекса.

С 4 по 7 июня пройдет XII книжный фестиваль "Красная площадь", также приуроченный ко Дню русского языка и дню рождения классика. По традиции библиотеки Москвы представят на нем свою программу. 6 июня на 13:00 запланирована презентация международного издания "Пушкин и поэты Латинской Америки", выпущенного на русском, испанском и португальском языках при участии 10 посольств. В 15:00 сценарист фильмов "Онегин" и "Сказка о царе Салтане" Алексей Гравицкий и председатель Союза литераторов России, поэт Николай Калиниченко обсудят образ Александра Сергеевича в отечественной культуре. Участники встречи поговорят о том, почему фигура поэта занимает в ней особое место и как со временем вокруг его личности возникло множество легенд и художественных интерпретаций.

Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, на некоторые потребуется регистрация через сервис "Мосбилет". Более подробная информация – на сайтах культурных площадок и фестивалей "Красная площадь" и "Театральный бульвар".

Ранее стало известно, что Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет с 2 по 6 сентября в Гостином Дворе. В ней примут участие издательства и книготорговые предприятия. В программу войдут сотни мероприятий, включая мастер-классы, презентации книг, международные конгрессы, встречи с писателями.

