Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 13:20

Происшествия

Пилот авиакомпании S7 утонул в бассейне учебного центра в Подмосковье

Фото: МАХ/SHOT

В учебном центре авиакомпании S7 в подмосковном селе Битягове утонул пилот, рассказали РБК в пресс-службе компании.

Отмечается, что он проходил плановую переподготовку, чтобы управлять другим типом воздушного судна. В свободное от занятий время он плавал, однако в какой-то момент ему стало плохо в бассейне. На место выехала скорая помощь, однако помочь мужчине не удалось.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о 36-летнем пилоте, которого звали Андрей К. Он утонул, когда пытался поставить рекорд по задержке дыхания.

Ранее в ХМАО четверо детей пришли на берег реки Конды, и одна из девочек решила прыгнуть в воду с палубы пришвартованной баржи. В результате она не смогла справиться с мощным течением, и ребенка затянуло под воду. Ее тело удалось найти только спустя пять дней поисков.

Читайте также


происшествия

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика