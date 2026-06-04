Пилот авиакомпании S7 утонул в бассейне учебного центра в Подмосковье

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В учебном центре авиакомпании S7 в подмосковном селе Битягове утонул пилот, рассказали РБК в пресс-службе компании.

Отмечается, что он проходил плановую переподготовку, чтобы управлять другим типом воздушного судна. В свободное от занятий время он плавал, однако в какой-то момент ему стало плохо в бассейне. На место выехала скорая помощь, однако помочь мужчине не удалось.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о 36-летнем пилоте, которого звали Андрей К. Он утонул, когда пытался поставить рекорд по задержке дыхания.

Ранее в ХМАО четверо детей пришли на берег реки Конды, и одна из девочек решила прыгнуть в воду с палубы пришвартованной баржи. В результате она не смогла справиться с мощным течением, и ребенка затянуло под воду. Ее тело удалось найти только спустя пять дней поисков.

