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05 июня, 04:59

Политика

Захарова прокомментировала долг США в ООН фразой из "Служебного романа"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Соединенные Штаты на регулярной основе задерживают выплаты по взносам в бюджет ООН, хотя большая доля дефицита приходится на их долг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Я вспоминаю фразу актрисы Немаляевой в фильме "Служебный роман". Она говорит: "Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило". Правда, очень подходит", – отметила Захарова, принимая участие в ПМЭФ.

По словам дипломата, общая задолженность государств – членов ООН составляет 2,6 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда приходится на США. Кроме того, общая задолженность в миротворческий бюджет достигает 2,8 миллиарда долларов, при этом 2,3 миллиарда долга принадлежит США.

Представитель МИД подчеркнула, что ключ к решению проблем лежит в области соблюдения финансовой дисциплины теми странами, которые представлены на ключевых постах в секретариате ООН. При этом Москва, несмотря на все введенные экономические санкции, все же находит способы перечислять деньги в ООН.

Ранее стало известно, что ООН оказалась на грани финансового коллапса. Соединенные Штаты и Китай, на долю которых в совокупности приходится 42% поступлений в ее бюджет, задерживают выплату обязательных взносов. По данным СМИ, средства рискуют закончиться к середине августа 2026 года.

Бюджет организации формируется за счет обязательных взносов стран-участниц, размер которых рассчитывается исходя из их экономической мощи. Однако Штаты, чья задолженность перед ООН превышает 4 миллиарда долларов, прекратили выплаты и вышли из десятка программ, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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