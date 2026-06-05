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05 июня, 16:20

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TWZ: над американской "Зоной 51" увидели возможный прототип истребителя F-47

Над американской "Зоной 51" увидели возможный прототип истребителя F-47 – СМИ

Фото: x.com/Project Fear

Над засекреченной "Зоной 51" в Неваде увидели возможный прототип истребителя F-47, сообщает News.ru со ссылкой на The War Zone.

Снимок, на котором видно летательный аппарат, был сделан к югу от города Рейчел. Отмечается, что он летел на очень малой высоте, а по форме совпадает с представлениями об "истребителе-невидимке".

По мнению журналистов, в кадр попал демонстрационный образец X-plan. До того как правительство подписало контракт с авиакомпанией Boeing на разработку истребителя шестого поколения, он был прототипом.

Однако также не исключается возможность того, что на снимок попал другой экспериментальный аппарат или беспилотник.

Ранее на севере Аргентины с неба на ферму упал неизвестный волосатый объект. Из-за этого власти создали периметр безопасности размером около 30 метров. Согласно данным СМИ, в этом месте был найден большой цилиндр. Его длина – около 1,7 метра, а диаметр – 1,2 метра. Многие предположили, что это был космический мусор.

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