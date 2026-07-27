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27 июля, 16:39

Политика

Захарова заявила, что запрет русских песен в Прибалтике – это что-то из "жизни вурдалаков"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Решение властей Латвии ограничить исполнение русскоязычных песен напоминает "жизнь вурдалаков", сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейм Латвии запретил радиостанциям воспроизводить произведения авторов, которые находятся под санкциями страны или Евросоюза 23 июля. Под запрет в том числе подпали восемь песен латышского композитора Раймонда Паулса.

"В список попали те, которые сделали их же исполнителей, являющихся сейчас общественными деятелями, звездами. <...> И теперь эти песни запрещены к исполнению. Это действительно из жизни вурдалаков", – отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на ситуацию на Украине. Там за публичное воспроизведение русскоязычных музыкальных произведений в заведениях торговли, общепита и сферы услуг юридическим лицам грозят штрафы до 170 тысяч гривен (более 296 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что Кремль осуждает желание властей Латвии исключить из своих СМИ русский язык, поскольку это поражает в правах огромное число жителей страны. Помимо этого, он отметил, что слова президента Латвии Гитанаса Науседы о якобы планируемой атаке РФ на объекты в Прибалтике являются лишь "свежей порцией страшилок".

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