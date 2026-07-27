World Gymnastics допустила исключения по участию россиян в турнирах

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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) призвала не ограничивать в правах российских спортсменов, однако уточнила, что на отдельных соревнованиях возможны исключения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В заявлении подчеркивается, что спорт и политика должны оставаться разделенными, а соревнования – служить нейтральными площадками для единства и взаимного уважения.

"Всем российским и белорусским спортсменам должно быть обеспечено полное представительство на всех соревнованиях, санкционированных Международной федерацией гимнастики", – говорится в сообщении.

При этом федерация допустила, что исключения могут рассматриваться в каждом конкретном случае для турниров, запланированных до майского решения. Если местные власти введут ограничения, которые помешают реализации общей системы, участие спортсменов может быть скорректировано.

Ранее сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова из-за грубого нарушения регламента. Организаторы соревнований устно уведомили Федерацию гимнастики России, что на спортивной арене будет запрещена нацсимволика страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот запрет возмутительным. В свою очередь, World Gymnastics приняла к сведению отказ российской сборной от выступления на Кубке вызова. Тогда в организации сказали, что проводят оценку информации.