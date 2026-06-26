Песков назвал возмутительным запрет гимнасткам РФ выступать с флагом в Румынии

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Решение организаторов Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке запретить российским гимнасткам выступать под национальным флагом возмутительное. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова из-за грубого нарушения регламента. Организаторы соревнований устно уведомили Федерацию гимнастики России, что на спортивной арене будет запрещена нацсимволика страны.

"Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России", – уточнил Песков.

По его словам, в сложившейся ситуации речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей указанного города.

В свою очередь, Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению отказ российской сборной от выступления на Кубке вызова. В организации воздержались от комментариев и указали, что проводят оценку информации. Если появятся дополнительные сведения, о них будет сообщено в установленном порядке.