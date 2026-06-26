World Gymnastics заявила, что приняла к сведению отказ сборной РФ от выступления в Румынии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению отказ сборной РФ по художественной гимнастике от выступления на соревнованиях в Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В настоящий момент World Gymnastics проводит оценку информации. Если появятся какие-либо дополнительные сведения, о них будет сообщено в установленном порядке.

"На данном этапе мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", – резюмировали в организации.

Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в городе Клуж-Напока в Румынии из-за грубых нарушений регламента со стороны организаторов соревнований. Последние запретили демонстрацию флага РФ и исполнение национального гимна страны, несмотря на решение World Gymnastics снять все ограничения с российских спортсменов.

В связи с произошедшим Россия планирует добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований по гимнастике, указывал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что европейские государства вероломно нарушают Олимпийскую хартию, устав Международной федерации гимнастики и правила проведения соревнований.

