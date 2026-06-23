World Gymnastics обновила правила поведения спортсменов при награждении

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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) изменила правила поведения на церемониях награждения, добавив в них две новые статьи о степени ответственности за нарушение этики. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Документ пополнился статьями 13 и 14. Первая касается запрета на политическую, религиозную или расовую пропаганду на подиуме, демонстрации, ношения или применения политических, религиозных или расовых символов, знаков, сообщений, баннеров, одежды или жестов, а также демонстрации других флагов, кроме официальных национальных.

Вторая статья вводит санкции, по которым несоблюдение 13-й статьи приравнивается к серьезным правонарушениям. Согласно ей, спортсменов могут дисквалифицировать, аннулировать результаты, изъять медали и титулы.

Нести ответственность за соблюдение правил спортсменами будут национальные федерации.

Ранее украинская гимнастка София Краинская во время исполнения гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии закрыла руками глаза. Согласно данным Tribuna, так же поступила украинка Варвара Чубарова во время награждения по итогам упражнения с мячом.

